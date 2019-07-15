صور .. متظاهرون ليبيون ينددون بالتدخل التركى السافر فى شئون بلادهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المئات من سكان مدينة بنغازي الليبية تظاهرات منددة بالتدخل التركي السافر في الشأن الليبي.

الوجه الحقيقى للإرهاب طالب المتظاهرون تركيا بالتوقف عن تزويد حكومة الوفاق بالأسلحة التي تدعم استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس.

جانب من المظاهرات كما رفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للجيش الوطني الليبي، مؤكدين وقوفهم خلف القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في معركته ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس. Advertisements

مظاهرات ضد التدخل التركى ورفع المتظاهرون لافتات لشخصيات إخوانية ليبية تمولها تركيا وقطر, معربين عن رفضهم للدور السلبي للدوحة وأنقرة فى ليبيا.

مظاهرات ضد التدخل التركى



مظاهرات ضد تركيا



مظاهرات فى ليبيا ضد تركيا

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