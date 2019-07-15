رئيس الوزراء يتابع اليوم التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويعقد رئيس الوزراء، لقاء مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية، لمتابعة عدد من الملفات يعقبها اجتماع مع نائب الرئيس التنفيذى لاتحاد الغرف الأمريكية.
كان رئيس الوزراء قد أصدر أمس الأحد، قراراً بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية، لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر( إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة..
كما يضم في عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" كل من: نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
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