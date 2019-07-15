شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "طول القامة" المطلوب للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت كلية الشرطة في قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بها لهذا العام، أن لا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، فضلاً عن توافر شرط القوام "أقصى وزن = طول الطالب – 90".

ووضعت كلية الشرطة عدة شروط أخرى ينبغي توفرها في الطالب ، أبرزها أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

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