شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستهدف التحول من العدادات التقليدية للذكية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن خطة الوزارة تستهدف التحول من العدادات التقليدية إلى العدادات مسبقة الدفع أو الذكية خلال 6 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد مسبق الدفع سنويًا.
وأكد حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الإقبال على هذه العدادات فى تزايد مستمر خاصة، مع التصدى لكافة العقبات التى ظهرت مع المشتركين فى بداية الاستخدام، والتى كان من بينها وضع طرق كثيرة لشحن الكارت الخاص بالعداد وآخرها تجربة الشحن عن طريق تطبيق الكترونى على هاتف المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تستهدف التحول من العدادات التقليدية للذكية خلال 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.