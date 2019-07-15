شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستهدف التحول من العدادات التقليدية للذكية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن خطة الوزارة تستهدف التحول من العدادات التقليدية إلى العدادات مسبقة الدفع أو الذكية خلال 6 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد مسبق الدفع سنويًا.

وأكد حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الإقبال على هذه العدادات فى تزايد مستمر خاصة، مع التصدى لكافة العقبات التى ظهرت مع المشتركين فى بداية الاستخدام، والتى كان من بينها وضع طرق كثيرة لشحن الكارت الخاص بالعداد وآخرها تجربة الشحن عن طريق تطبيق الكترونى على هاتف المشترك.