تعرف على أماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية لمحافظات الوجه البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
حدد مكتب التنسيق، بوزارة التعليم العالي، أماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظات وجه بحري، التي تقبل الطالبات الناجحات من معاهد محافظات (المنوفية -الغربية -الشرقية -الدقهلية -دمياط -بورسعيد -الإسماعيلية -الإسكندرية -البحيرة -مطروح -كفر الشيخ -شمال سيناء -جنوب سيناء)، للشعبتين العلمية والأدبية.
وينشر "الخليج 365" قائمة بأماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظات وجه بحري، طبقًا للموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، كالآتي:
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