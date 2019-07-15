تعرف على أماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية لمحافظات الوجه البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

حدد مكتب التنسيق، بوزارة التعليم العالي، أماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظات وجه بحري، التي تقبل الطالبات الناجحات من معاهد محافظات (المنوفية -الغربية -الشرقية -الدقهلية -دمياط -بورسعيد -الإسماعيلية -الإسكندرية -البحيرة -مطروح -كفر الشيخ -شمال سيناء -جنوب سيناء)، للشعبتين العلمية والأدبية.

وينشر "الخليج 365" قائمة بأماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظات وجه بحري، طبقًا للموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، كالآتي: