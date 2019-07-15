3 تحذيرات من السعودية للحجاج قبل زيارة بيت الله الحرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

مع وصول أولى رحلات الحجاج إلى الأراضي المقدسة للعام الحالي، حذرت المملكة العربية السعودية، الحجاج المقبلين على زيارة بيت الله الحرام، من 3 أشياء، للعمل على نجاح الموسم والحفاظ على الحجاج الوافدين.

ويرصد "الخليج 365" التحذيرات الثلاثة التي أطلقتها المملكة

شعارات سياسية

حذرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الحجاج المقبلين على الأراضي المقدسة من مختلف دول العالم، من "رفع أية شعارات سياسية أو مذهبية" خلال أداء المناسك، مؤكدة أهمية المحافظة على مقاصد الحج الإيمانية، وتعظيم شعيرة الحج واستغلالها في بذل الطاعات والعبادات تقربًا لله عز وجل، وعدم الخروج عن شعيرة هذا النسك العظيم.

وشددت الهيئة، على أن المملكة لن تقبل "مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك".

ويشكل الحجاج الإيرانيون، الهدف الرئيسي لدعوات الرياض بعدم رفع شعارات سياسية ومذهبية في الحج، إذ اعتادوا على إقامة طقوس وشعائر خاصة بهم تعتبرها السعودية مخالفة.

طقس السعودية "شديد الحرارة"

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، من الطقس في مكة والمدينة خلال موسم الحج، قائلة "سيكون شديد الحرارة".

وقالت الهيئة، إن الحج هذا العام يتزامن مع شهر أغسطس، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيًا للاعتدال ليلًا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانًا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وعلى الجانب المصري، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الحجاج المصريين، من ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بالسعودية خلال الموسم، موضحة أنها ستكون شديدة الحرارة، بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات الحج بمصر، يوم 18 يوليو الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة لـ"الخليج 365"، إن الطقس في مصر يختلف عن السعودية، متابعًا: "وحفاظًا على صحة الحجاج، يجب الالتزام بإرشادات الحكومة المصرية، وتعليمات وزارة الصحة المصرية"، ناصحًا الحجاج، بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة فترات طويلة وزيادة معدلات شرب المياه والسوائل، واصطحاب المظلات الخاصة بكل حاج، والتواجد قدر الإمكان في مناطق جيدة التهوية خاصة المرضى.

العمالة الموسمية

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، برنامج "تمام الحج"، استعدادًا لأداء أعمالها خلال الموسم، للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات موسمية، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية والمؤقتة بأن العمالة تعمل في الأعمال التي استقدمت من أجلها.

ويعمل برنامج "تمام الحج"، على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات حال اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة "البرية والبحرية والجوية" وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويهدف البرنامج، لتنظيم وتسهيل جميع إجراءات رصد واعتماد تلك المخالفات، بالإضافة إلى سرعة وسهولة معالجة البيانات المدخلة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة العمالة الموسمية من بداية دخولهم للمملكة حتى نهاية مهامهم.​