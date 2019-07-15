بعد 20 يوما.. بدء تسليم 336 وحدة بدار مصر القاهرة الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم دفعة جديدة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط في منطقة شمال القرنفل، بإجمالي 336 وحدة سكنية. وينشر "الخليج 365"، أرقام العمارات ومواعيد وطريقة الاستلام، والتي جاءت على النحو التالي: يبدأ جهاز القاهرة الجديدة تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بداية من يوم 4 أغسطي المقبل، لعمارات رقم 148- 153- 154- 155- 175- 159- 167- 177- 215- 216- 217- 219. وتشمل إجراءات التسليم توجه الحاجز إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز التجمع الأول بخطاب البنك، لتسجيل البيانات على الشبكة ثم استلام خطاب للمواقع لمعاينة واستلام الوحدة.​​

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