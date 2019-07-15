أخبار مصر | "النقل": اجتماع لمتابعة معدلات تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع مع "سيماف"

أعلنت وزارة النقل، انعقاد اجتماع مع رئيس وقيادات شركة سيماف؛ لمتابعة معدلات تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع لصالح هيئة السكك الحديدية بإجمالي تكلفة ٥٤٤ مليون جنيه وتحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب وحضر اللقاء رئيس وقيادات السكة الحديد وقيادات وزارة النقل.

في بداية الاجتماع أكدت النقل على أهمية الإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية حيث أن الـ١٤٠ عربة التي يشملها العقد تنقسم إلى ١٢٥ عربة سطح حاويات، و١٥ عربة سبنسة.

ولفتت الوزارة، إلى أن استراتيجية وزارة النقل في هذا الصدد ترتكز على مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات، تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككي والبري» بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.

كما أكدت الوزارة على سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، حيث تم تسليم 60 عربة وذلك للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، مشيرة إلى أنها تسيير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة وهو ماتمثل في التعاقد مع ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب والتعاقد مع تالجو الاسبانية لتوريد 6 قطارات جديدة للركاب بالإضافة إلى تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.