مصر | ننشر أسعار أوراق السجل المدني الجديدة بعد الزيادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار أوراق السجل المدني الجديدة بعد الزيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365، لقرائها أسعار الأوراق المدنية الجديدة، بعد أن تم التصديق عليها واعتمادها، لتبدأ من اليوم الإثنين، حيث يشمل ذلك شهادات الميلاد، وشهادات القيد، والوفاة، وننشر الأسعار الجديدة فيما يلي:.

ارتفعت أسعار استمارات البطاقة الشخصية ليكن سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، استمارة البطاقة المستعجلة إلى 120 جنيها، استمارة بطاقة الـ"vip" إلى 170 جنيها ليكن مدة استخراجها من 24 الى 72 ساعة كحد أقصى.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة في سعر شهادات الميلاد الوفاة أيضا ليشمل سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، للمرة الثانية بـ19 جنيها، إضافة إلى قسيمة الزواج التي زادت تكلفتها لتصل إلى 34 جنيه، قسيمة الطلاق 34 جنيها.