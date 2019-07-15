مصر | الهدوء يعود إلى المطرية بعد تمزيق جسد شاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهدوء يعود إلى المطرية بعد تمزيق جسد شاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الهدوء، بعد حادثة تمزيق شاب لآخر بآلة حادة، نتيجة مشاجرة اندلعت بين كليهما، بسبب خلافات مادية، ما أدى إلى إقدام الأول على إخراج آله حادة، وتمزيق جسد الآخر حتى فارق الحياة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات للواء محمد منصور مدير أمن القاهرة مفادها ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث مشاجرة ووجود قتيل بأحد شوارع حى المطرية بالقاهرة، بسبب خلافات مالية بينهما، بعد أن قام الجانى بطلب ما مستحقاته المادية من المجنى عليه، وتطور بينهما النقاش الى قيام الشاب الأول بطعن الثاني عدة طعنات أودت به صريع داخل المستشفي.

وعلى الفور أغلقت القوات الأمنية مكان الحادث، بعد أن ألقت القبض على المتهم، وتم فرض كردون لمعاينة النيابة العامة الحادث، وأعترف الجاني بإرتكه فعلته مقابل مبلغ مالي مستحق وتحرر محضر بالواقعة.

