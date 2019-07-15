شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس- العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 9 آخرون بمحافظة الشرقية، فى حادث انقلاب سيارة أجرة مكروباص، أمام شبكة الكهرباء، بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان، تم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء.

تبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة أجرة، مكروباص، مما أسفر عن مصرع شاب يبلغ 25 سنة، وإصابة 9 من الركاب من مستقلى المكروباص، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى بلبيس العام، لإجراء الإسعافات الأولية لهم.