شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدرس بالشرقية أوهم 12طالبا بالثانوية بتغيير نتائجهم مقابل 170 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر معلم من محافظة بورسعيد، محضر بقسم شرطة فاقوس بالشرقية، يتهم "مدرس منتدب" بكنترول الثانوية العامة، بتحصيل منه مبلغ 170 ألف جنيه مقابل تغيير نتائج 12 طالبا ومنحهم أعلى الدرجات .

ذكر المحضر رقم 1860 إداري مركز فاقوس، المحرر من "ع . و" مدرس مقيم بورسعيد ضد "ص . ا " مدرس مقيم بفاقوس ومنتدب في كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، أن الأخير حصل من الأول على 170 ألف جنيه مقابل تعديل نتائج 12 طالبا، منهم طالبان من فاقوس ومنحهم أعلي الدرجات، إلا أنهم اكتشفوا خداع المشكو في حقه، بعد إعلان النتيجة ورسوب بعضهم، وحصول آخرين علي نتائج متوسطة ".

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من جانبه، أفاد محمد النادي رئيس مباحث مركز فاقوس، أنه تم ضبط المدرس فور تحرير المحضر، وجاري عرضه علي النيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراء القانوني ضده .

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، أنه جارى استصدار إيقاف عن العمل للمدرس المتهم، لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة والتحقق من التهمة المنسوبة إليه .