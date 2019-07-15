شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 9 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بالكيلو 15 قنا – سوهاج، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث. كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطاراً من مرفق إسعاف بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل 9 جثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، والمصابين إلي مستشفى قنا الجامعى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.