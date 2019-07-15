أخبار مصر | قبل ما تخرج.. درجات الحرارة تتخطي الـ40 بهذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تخرج.. درجات الحرارة تتخطي الـ40 بهذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
شبين الكوم 25 36
طنطا 24 35
دمنهور 24 33
الإسكندرية 24 32
بلطيم 25 31
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 23 39
بورسعيد 25 30
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 24 37
السويس 24 36
العريش 23 32
رفح 23 31
رأس سدر 25 39
نخل 20 37
نويبع 26 37
طابا 25 36
كاترين 18 34
الطور 26 37
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 29 41
مرسى علم 27 38
الفيوم 25 38
بنى سويف 25 38
المنيا 26 38
أسيوط 26 39
سوهاج 27 39
قنا 27 40
الأقصر 28 42
أسوان 30 43
أبوسمبل 29 41
الوادي الجديد 30 43
شلاتين 29 40
أبو رماد 29 38
حلايب 30 35
رأس حدربة 30 34