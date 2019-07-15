أخبار مصر | اليوم.. آخر موعد للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية

يُغلق اليوم، باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسي 2019/ 2020 من جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://npds.emis.gov.eg.

ويتقدم الطلاب، بأوراق التحاقهم لمديرية التربية والتعليم بمطروح، وفق الشروط الواردة من الإدارة العامة للتعليم الفني الصناعي بديوان الوزارة، وتشترط الوزارة حصول الطالب المتقدم على مجموع 220 درجة لأبناء محافظة مطروح، و250 درجة لباقي المحافظات.

وتتضمن المستندات، التي تُقدم للالتحاق بالمدرسة، ملف التقديم وصورة من شهادة النجاح فى الإعدادية وشهادة الميلاد المميكنة و8 صور شخصية 4×6 وصورة الرقم القومي للوالدين أو ولى الأمر، وأصل فاتورة الكهرباء لقاطني محافظة مطروح، وشهادة حسن سير وسلوك معتمدة من المدرسة الحاصل منها على الإعدادية، وتقديم شهادات التقدير الحاصل عليها أو أية شهادات في أي مجال من مجالات الأنشطة المختلفة.

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تقبل المدرسة فى كل دفعة 75 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بينهم 30 طالبًا من أبناء مطروح و45 طالباً من المحافظات المختلفة، بعد خضوعهم لاختبارات متنوعة، لتوزيعهم على 3 أقسام مختلفة، ومن بين الشروط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا.

وتشترط المدرسة أن يكون المتقدم حاصلاً على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، كما تشترط اجتياز الكشف الطبي واختبارات السمات والقبول وكشف الهيئة بنجاح.

تقدم للالتحاق بالمدرسة هذا العام أكثر من 2500 طالب، وتجرى حاليًا الاختبارات النهائية، لاختيار 75 طالبًا من بينهم، ليصبحوا الدفعة الثانية التى تلتحق بالمدرسة.

أما المصروفات الدراسية فهى على غرار ما يتم تحصيله من الطلاب في المدارس العادية، وفق المبالغ المعلنة في القرار الوزاري المحدد لرسوم الأنشطة ومقابل الخدمات والمطبق على طلاب المدارس الفنية والتعليم العام.