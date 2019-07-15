شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات السيسي باستمرار خفض الدين العام وعجز الموازنة الأبرز في صحف الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح الاثنين، عددا من قضايا الشأن المحلي، جاء في مقدمتها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي تحققت في الفترة الماضية.

الأهرام:

قالت صحيفة (الأهرام)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي بهدف تعزيز ثقته في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن الرئيس شدد، خلال اجتماعه أمس من المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصاديا على جودة فعالية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين واستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية خاصه الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعى وصبر الشعب المصري العظيم.

في سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، الذي بدأ أمس ويستمر حتى الخميس المقبل برئاسة رئيسي الأركان في البلدين، موضحة أنه من المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من موضوعات البحث واللقاءات العامة على صعيد التعاون العسكري والأمني وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة في كلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وحول نتائج الامتحانات، أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أمس أسماء أوائل الثانوية العامة، وجاءت الطالبات في المقدمة، وأوضح خالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات أن الأوائل 40 طالبا وطالبه منهم 34 بالتعليم العام، وطالبان بمدارس المتفوقين وطالب مكفوف و3 طلاب دمج حيث جاء عدد الأوائل في شعبة علمي علوم 14، و10 في علمي رياضة و10 في الشعبة الأدبية.

وأضاف أن امتحان الدور الثاني سيبدأ السبت 17 أغسطس المقبل، وسيتم فتح باب التظلمات غدا في مقار تقديم التظلمات على موقع الوزارة، ومن ناحية أخرى أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف عن نسبه النجاح في الثانوية الأزهرية هذا العام بنسبة 98ر49%.

وفي سياق آخر، أشارت الصحيفةإلى أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسه العمل الأهلي، وتمت إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعته، ومن جهته شدد الدكتور على عبدالعال على إعداد مشروع قانون جديد للجامعيات لم يأت استجابة لأصوات في الخارج، مشيرا إلى أن مصر دولة قوية وتشريعاتها وقراراتها نابعة من متطلباتها الوطنية.

الجمهورية:

من جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد إن المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري تحقق بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع المجموعة الاقتصادية، ونقلت عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ،قوله «إن اللجنة الاقتصادية عرضت على الرئيس السيسي مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018 / 2019 الذي أشار إلى أن مصر حققت أعلي نمو اقتصادي على مستوى العالم بمقدار 6ر5 في المئة كما أشار إلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل 9ر8% لشهر يونيو 2019.

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وقالت الصحيفة إن وزير شؤون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة قرر الاستجابة لرغبة الأهالي في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم حتى يتمكنوا من استكمال الأوراق المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه حرصا من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة على مساعدتهم في تقديم رغبات والحصول على مستحقاتهم فقد تقرر مد فتره قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو الجاري على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019، وحوله تقديم إعلام الوراثة يتم الاكتفاء مؤقتا عند تقديم الأوراق بالإقرار من صاحب الشأن فقط يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية المستحقين في 20 أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدولة للهجره والشؤون المصريين بالخارج نظمت للكيانات المصرية بالخارج زيارة إلى قناة السويس بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناه السويس والمنطقة الاقتصادية للقناه والعاملين المصريين بكندا والدكتور وجيه الميرغني والدكتورة هدى مراغي وعائلته من الأبناء والأحفاد من الجيلين الثاني والثالث لتعريف تلك الكيانات بأهم المشروعات التنموية الجارية في هذا الصرح الوطني الكبير وما تحقق من انجازات حتى أصبح جاذبا لأهم الاستثمارات العالمية الكبري ودافعا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي.

في سياق آخر، قالت الصحيفة إن هيئه الرقابة الإدارية ضبطت تشكيلا عصابيا من موظفين بكل من جهاز مدينه 6 أكتوبر، وهيئه المجتمعات العمرانية الجديدة واثنين من مسئولي شركات متخصصه في مجال التسويق والاستشارات والمقاولات العقارية وصاحبي شركه للاستثمار العقاري والزراعي، قاموا بوضع اليد على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدوله تتعدي قيمتها 6 مليارات جنيه وتتبع جهاز مدينه 6 أكتوبر الجديدة.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن 10 من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم أمس وأصيب آخرون في غارة جوية للتحالف العربي استهدفهم أثناء تجمعهم في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت التجمعات للمليشيات الحوثية في أحد الجيوب الجبلية الواقعة فوق سلسلة جبال العاديات المحيطة بمركز مديرية كتاف وفي جبل صاروخ غرب محافظه مأرب شرق اليمن.

الأخبار:

ومن جانبها قالت صحيفة (الأخبار)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2018- 2019 تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بمواصله التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمار بما يعزز من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسين في ميزان المدفوعات.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي طالب أيضا باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي بهدف تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصاديا على جودة وفعالية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين واستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية الايجابية تحقق بغطاء وعلى وصبر الشعب المصري العظيم.

في سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة القوى العاملة أكدت أنه يجري حاليا الإعداد لعقد اجتماعات مع ممثلي منظمات الاتحادات أصحاب الأعمال والمستثمرين والعمال لإجراء مشاورات للتوافق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة، وأكدت الوزارة حرص أصحاب الأعمال على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتأكيدهم أهميه تحسين مستوى أجور العاملين في هذا القطاع الخاص .

ونقلت الصحيفة عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن مصر تخوض معركه التنمية والرخاء، مؤكدا أن هيئة القناة تحرص على أن تكون قاطرة هذه المعركة.

وأشار مميش، خلال زيارة ممثلي الكيانات المصرية بالخارج قناة السويس بحضور وزيرة الهجرة وممثلى الكيانات والعاملين المصريين بكندا وعائلاتهم من الأبناء والأحفاد من الجيلين الثاني والثالث، إلى أنه يمر بالقناة حوالي 18 ألف سفينة سنويا وأنه تم حفر القناة الجديدة لتخفيض توقيت مرور الحويات الكبيرة.