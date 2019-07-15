شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 15 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، الاجتماع التشاوري متعدد الأطراف لإطلاق مشروع «تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر»، والذي تم إعداده بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية «العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس» الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية، ومكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة.

يستعرض مجلس النواب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بالمحافظات تمهيدًا لإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات، إضافة إلى نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

تعقد الأمم المتحدة اجتماعًا رفيع المستوى في جنيف لبحث سبل الاستجابة والتأهب لمواجهة وباء أيبولا، الذى يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية للمرة الثانية منذ نحو عام.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.