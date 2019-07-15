شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لتسجيل وترقيم وتأمين الأبقار والجاموس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، من الإدارة العامة للخدمات والارشاد بالهيئة، حملات بيطرية مكثفة لتسجيل وترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية.

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وقال التقرير، الذى حصل عليه لـ "الخليج 365 "، إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة، فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى: موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أولا بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.