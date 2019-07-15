شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى بعض الارشادات والنصائح التوعوية لحجاج الجمعيات الأهلية، خلال فترة تأدية المناسك بالمملكة العربية السعودية ،خاصة فيما يتعلق بسبب الالتهابات الجلدية وكيفية الوقاية منها. ”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول كيفية تجنب الالتهابات الجلدية خلال فتره الحج فى نقاط محددة . كثرة العرق والماء مع ارتفاع درجات الحرارة يساعد على نمو الفطريات خاصة فى مناطق الثنايا مثل بين أصابع القدم وبين الفخذين وتحت الإبط والثدى مما يؤدى الى التهابات شديدة مؤلمة نطلق عليها مرض التينيا. يمكن الوقاية بالحرص دائماً على التجفيف المستمر لتلك المناطق وعدم تركها نهائيا مبتلة بالماء او بالعرق Advertisements يمكن أيضا للوقاية استخدام بودرة مضادة للفطريات تستطيع شراء البودرة من الصيدلية توضع البودرة يوميا فى تلك الأماكن السابقة صباحا قبل الخروج وليلا قبل النوم فتمنع الإصابة بتلك الفطريات.

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