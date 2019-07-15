شكرا لقرائتكم خبر عن رغم شلحه من الرهبنة.. يعقوب المقارى يدعو الأقباط لزيارة ديره بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا دير السيدة العذراء والأنبا كاراس بوادى النطرون جموع الأقباط للمشاركة فى احتفالية عيد الأنبا كاراس السائح التى يحتفل بها الأقباط اليوم وغدًا، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، رغم أن الكنيسة أصدرت قرارًا رسميًا تحذر فيه جموع الأقباط من زيارة الدير غير المعترف به كنسيًا، وذلك بعد أن جردت الراهب القس يعقوب المقارى من رهبانيته وأعادته لأسمه العلمانى شنودة وهبة عطا الله ومن ثم يصبح بلا أى رتبة كهنوتية.

ومن المقرر أن تنظم كنيسة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح، ببياض ببني سويف، احتفالية بمناسبة تذكار عيد الأنبا كاراس، غدًا الإثنين بالكنيسة ذاتها.

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ويترأس احتفالية عيد الأنبا كاراس، الأنبا غبريال أسقف بنى سويف للأقباط الأرثوذكس، وعدد غفير من الكهنة، وأقباط المنطقة.

وكانت كنيسة الأنبا كاراس ببني سويف قد أقامت نهضة روحية الأحد الماضى، بمناسبة عيد القديس على أن تختتم اليوم الأحد، برئاسة الأنبا غبريال.