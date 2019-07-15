شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لمنظومة المكافحة الحيوية للحد من رش المبيدات العشوائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” ، فوائد تطبيق منظومة المكافحة الحيوية لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات والفاكهة، والحد من أضرار متبقيات المبيدات والرش العشوائى للمبيدات خاصة فى مكافحة الآفات كالتالى: -تعرف المكافحة الحيوية بأنها دراسة للأعداء الحيوية للآفة من المتطفلات والمفترسات والمسببات المرضية. -اللجوء للأعداء الطبيعية بالحشرات النافعة بعد أن أصبح الاستخدام المكثف للمبيدات لا يساهم فى حل مشكلة الآفات. -تطبق على المحاصيل الزراعية من خلال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة. -تتم من خلال نظام يطلق عليه، تربية الفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات. Advertisements -تطبق على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية". -تعظم من القيمة الإنتاجية للمنتجات الزراعية كما وكيفا ويزيد من فرص تصدير هذه المنتجات. -يستخدم المفترس الاكاروسى فى إنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات. -يحمى المستهلك المصرى من أضرار متبقيات المبيدات، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية. -يساعد المفترس الكاروسى على المساهمة لحل مشكلة تلوث البيئة، وإعادة التوازن البيئى وزيادة الأعداء الطبيعية. -تطبق فى صورة حزمة متكاملة من التوصيات البيئية من تنظيف المزرعة من الحشائش ومخلفات الموسم الماضى وتعقيم التربة بوسائل أمنه كالتعقيم الشمسى وتقوية النبات.

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