"جابت 48%".. تفاصيل انتحار طالبة ثانوي في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

انتحرت فتاة في العقد الثاني من عمرها، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بالعقار محل سكنها في منطقة حدائق القبة، بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة.

وتلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم حدائق القبة، بلاغًا بانتحار "دنيا ا."، طالبة ثانوية عامة، داخل عقارها؛ لرسوبها وحصولها على مجموع 48%.

وتبين من التحريات التي أجراها الرائدين أحمد حشاد وأحمد شاكر بقيادة العميد محمد رضوان، مفتش مباحث الزيتون، أن الفتاة ردت على سؤال والديها عن مجموعها في الصف الثالث بالثانوية العامة: "أنا نجحت صافي"، فيما ظلت تردد تلك العبارة مترجلة نحو السُلم، إلى أن قفزت من الطابق الثالث من داخل العقار.

نُقلت الفتاة إلى المستشفى، على الفور إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها، وحينما حضرت قوة من شرطة القسم، بقيادة العميد محمد سمير، مأمور القسم، تبين أن الوفاة ناتجة عن الانتحار، لمرورها بأزمة نفسية، بسبب رسوبها.​