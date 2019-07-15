شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية للكشف عن سرطان الثدى فى 9 محافظات 31 أغسطس المقبل.

وذكرت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن الفحص يستهدف الكشف عن أورام الثدى والضغط والسكر والسمنة، كما يتم إرسال مواد توعوية حول الوقاية من المرض.

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وأضافت المبادرة الرئاسية: يجب الحرص على الكشف والفحص الدورى للكشف عن المرض سريعا لنكون متطمئنين على كل ستات مصر من السكر والضغظ والسمنة وسرطان الثدى .

وقالت المبادرة الرئاسية : تقدرى تعرفى أقرب مكان أو وحدة صحية ليكي من خلال اللينك ده http://100millionseha.eg/ أو من خلال الاتصال على 15335.