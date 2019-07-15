شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية للكشف عن سرطان الثدى فى 9 محافظات 31 أغسطس المقبل.
وذكرت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن الفحص يستهدف الكشف عن أورام الثدى والضغط والسكر والسمنة، كما يتم إرسال مواد توعوية حول الوقاية من المرض.
وأضافت المبادرة الرئاسية: يجب الحرص على الكشف والفحص الدورى للكشف عن المرض سريعا لنكون متطمئنين على كل ستات مصر من السكر والضغظ والسمنة وسرطان الثدى .
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