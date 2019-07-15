شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم أو رقم الجلوس.. ننشر نتيجة الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسب نجاح 49.98 % كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78%، أما القسم العلمى 67.78%، خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بمشيخة الأزهر الشريف. وينشر ”الخليج 365” نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. ولمعرفة نتيجتك اضغط هنا

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