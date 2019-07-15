جامعة حلوان تستعد لتنسيق 2019 بتجهيز 8 معامل للحاسب الآلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان، استعداداتها لأعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2019-2020، بتجهيز 8 معامل للحاسب الآلى مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2019.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن المعامل التى تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هى المعمل المركزى بالجامعة و معملان فى كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان و معملان فى كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

وأوضح نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم فى تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وتابع نجم رئيس الجامعة، أنه يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.