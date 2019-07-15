مصر | "كان نفسها تدخل طب".. التفاصيل الكاملة لانتحار طالبة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان نفسها تدخل طب".. التفاصيل الكاملة لانتحار طالبة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كان نفسها تدخل طب".. كانت تلك أولى كلمات الأم الموجعة التي أدلت بها أمام رجال مباحث قسم حدائق القبة، وهي تدلي بتفاصيل واقعة انتحار ابنتها "رغد" ذات العقد الثانى من عمرها، والتي ألقت بنفسها من الطابق الخامس، بسبب مجموعها الضئيل فى الثانوية العامة.

تعود الواقعة عندما تم إخطار المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم حدائق القبة بإنتحار فتاه من الطابق الخامس، وعلى الفور أمر الأول بسرعة التحريات حول الواقعة، ومعرفة أسباب الوفاة، وتبين أنه فور ظهور مجموع الثانوية العامة لعام 2019، أصيبت الفتاة بحالة من الانهيار العصبي، ما أدى الى قدومها على الإنتحار وقيامها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات ومناقشة والديها تبين أن الطالبة كانت تريد أن تلتحق بكلية الطب، وأنهم كانوا يتوقعون حصولها على درجات عالية، نظرآ لتفوقها فى المراحل الدراسية السابقة، وفور ظهور النتيجة أصيب من حولها بحالة من الاحباط، مما أنعكس عليها، وأنعزلت فى غرفتها، وفوجئ الوالدين بسماع أصوات عالية، وفور رؤيتهم للحادث، أصيبوا بصدمة عندما اكتشفوا أنها نجلتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.