مصر | "كنت بجمع لايكات".. ننشر اعترافات الممثل الأمريكي المتهم بفعل فاضح بالأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت بجمع لايكات".. ننشر اعترافات الممثل الأمريكي المتهم بفعل فاضح بالأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها بشأن قيام ممثل أمريكى وصديقته بالتقاط صور شاذة أمام الأهرامات، وأمرت النيابة بانتداب مترجم من السفارة لحضور التحقيق.

واستمعت جهات التحقيق للمتهم وصديقته، اللذين قالا: "إنهما أتيا إلى القاهرة لشغفهما بأهرامات الجيزة وحضارة مصر القديمة، مشيرين إلى أنهما أرادا فقط تدشين تلك اللحظة بصورة تذكارية، ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعى".

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وأشار الممثل الأمريكى إلى أنه لم يقصد ارتكاب أية أفعال إباحية أو الإهانة للأهرامات، موضحًا أنه يكسب بعض الأموال من عدد مشاهدات وتعليقات متابعيه لصوره التى يقوم بنشرها، مشددًا على أنه فقط حاول استغلال حب متابعيه للمناطق الأثرية بمصر ورغب فى نشر صورته العارية أمام الأهرامات حتى يجمع عدد مشاهدات وتعليقات يجنى منها مبلغًا ماليًا".

وقررت النيابة إخلاء سبيل الممثل وصديقته بكفالة مالية 5000 جنيه لكل منهما.

كانت شرطة السياحة قامت بالقبض على الممثل وصديقته أثناء التقاطها له صورًا عارية أمام الأهرامات، وتم اقتيادهما إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة.