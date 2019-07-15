شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجومهم على «الممر».. عمرو أديب: الفيلم عوّر الإسرائيليين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي عمرو أديب مقالًا منشورًا بجريدة «هاراتس» الإسرائيلية، تناول كاتبه تحليلًا لفيلم «الممر»، معلقًا: «أنا كنت قاعد مدة مستني المقال ده، عشان نعرف تأثير الفن المحترم، هو سلاح زي أي سلاح».

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وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن المقال ينزف دمًا، واصفًا كاتب المقال بأنه «كاره الفيلم وكاره نفسه وكاره مصر وكل حاجة».

وتعجب «أديب» من فكرة هجوم إسرائيل على «الممر»، مدافعًا عن العمل بقوله: «الفيلم عورهم، ضايقهم، كان دمه تقيل على الإسرائيليين»، متسائلًا عما فكروا فيه وقت إنتاج شبكة «نت فليكس» لفيلم «الملاك» عن سيرة أشرف مروان: «كنتم بتحقروا في الجيش المصري والمخابرات المصرية، إنما لما المصريين يتكلموا تيجي اسرائيل تقولي ليه كده»