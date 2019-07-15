شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: اللي هيتخرج من الكليات التكنولوجية هيشتغل من تاني يوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الكليات التكنولوجية سيكون لها تنسيق جديد خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية تلك النوعية من الدراسة في الوضع الراهن محليًا وعالميًا.
وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن الوزارة ستفتتح 3 كليات تكنولوجية في بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة، على أن يلبي خريجوها متطلبات سوق العمل «محليًا ودوليًا» حسب قوله، موضحًا: «الطالب هيتعلم وهيلاقي فرصة عمل من تاني يوم أول ما يتخرج»، منوهًا إلى وجود رغبة في تحديد امتحان قدرات للالتحاق بها، وفق شروط ستعتمدها الوزارة عبر موقعها الالكتروني.
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