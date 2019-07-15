سفارة مصر بالجزائر تهنئ الجزائريين بالتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية‎

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت السفارة المصرية بالجزائر التهنئة الشعب الجزائري بمناسبة التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وقالت السفارة المصرية، على صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، «السفارة المصرية في الجزائر تهنئ محاربي الصحراء الشعب الجزائري الشقيق على الفوز المستحق وبالتوفيق في المباراة النهائية.. تحيا الجزائر..تحيا مصر».

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