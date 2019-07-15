وزارة الطيران تواصل استعداداتها لاستقبال مشجعى الجزائر والسنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الطيران المدنى لرفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولى لاستقبال طائرات مشجعي منتخبى الجزائر والسنغال، لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 باستاد القاهرة الدولى يوم الجمعة المقبل. وطالبت وزارة الطيران، فى بيان لها، جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل بمطار القاهرة الدولى والشركة الوطنية مصر للطيران بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أشقائنا الأفارقة وختام هذا الحدث الرياضى الكبير بالصورة التى تليق بمكانة مصر أمام العالم.

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