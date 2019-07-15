شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 15/7/2019بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 23 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 25 39

نخل 20 37

نويبع 26 37

طابا 25 36

كاترين 18 34

الطور 26 37

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 41

مرسى علم 27 38

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 26 38

أسيوط 26 39

سوهاج 27 39

قنا 27 40

الأقصر 28 42

أسوان 30 43

أبوسمبل 29 41

الوادي الجديد 30 43

شلاتين 29 40

أبو رماد 29 38

حلايب 30 35

رأس حدربة 30 34

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 27 43

الرياض 25 43

المنامة 34 39

أبوظبي 31 40

الدوحة 33 43

الكويت 31 45

دمشق 15 34

بيروت 25 30

عمان 17 31

القدس 18 29

غزة 22 30

بغداد 27 44

مسقط 30 36

صنعاء 14 27

الخرطوم 27 37

طرابلس 30 35

تونس 24 34

الجزائر 20 28

الرباط 17 26

نواكشوط 23 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 26

إسطنبول 18 24

إسلام آباد 26 34

نيودلهي 28 37

جاكرتا 21 33

بكين 23 35

كوالالمبور 24 32

طوكيو 20 25

أثينا 20 28

روما 18 28

باريس 12 24

مدريد 21 36

برلين 13 22

لندن 14 23

مونتريال 16 26

موسكو 14 21

نيويورك 23 32

واشنطن 21 34