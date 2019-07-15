شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح سبب عدم ترتيب الطالب الحاصل على 410 درجات بقائمة الأوائل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن الطالب كيرلس أنور، الحاصل على مجموع درجات 410 درجة بنتيجة الثانوية العامة ليس من حقه الحصول على ترتيب ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، لأن الطالب قسم العام على سنتين وقائمة الأوائل فقط من الطلبة المنقولين من الصف الثانى الثانوى إلى الثالث"المستجدين فقط".،
وكان رواد التواصل الاجتماعى أبدوا تعجبهم من عدم وجود الطالب فى قائمة الأوائل رغم الحصول على درجة مئوية 100 %، قبل أن توضح الوزارة سبب عدم وجود الطالب فى القائمة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم أعلنت تفاصيل أوائل الثانوية العامة حيث بلغوا 40 طالبا وطالبة مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج، مشيرا إلى أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالب/طالبة، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.
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