التعليم توضح سبب عدم ترتيب الطالب الحاصل على 410 درجات بقائمة الأوائل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن الطالب كيرلس أنور، الحاصل على مجموع درجات 410 درجة بنتيجة الثانوية العامة ليس من حقه الحصول على ترتيب ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، لأن الطالب قسم العام على سنتين وقائمة الأوائل فقط من الطلبة المنقولين من الصف الثانى الثانوى إلى الثالث"المستجدين فقط".،

وكان رواد التواصل الاجتماعى أبدوا تعجبهم من عدم وجود الطالب فى قائمة الأوائل رغم الحصول على درجة مئوية 100 %، قبل أن توضح الوزارة سبب عدم وجود الطالب فى القائمة.