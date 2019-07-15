أخبار× 24 ساعة.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد الأحد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الثانوية العامة ننشر إحصائيات نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 الأول علمى علوم بمدارس المتفوقين: بحلم أدخل كلية الطب وكنت بذاكر 3ساعات يوميا التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين "العليا للتنسيق" تخفض درجة النجاح فى اختبارات القدرات لـ60 % بدلا من 70% التعليم العالى: بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد الأحد المقبل مكتب التنسيق يتسلم درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية من وزارة التعليم التموين: استمرار طرح مناقصات استيراد القمح وفقا للاحتياجات التموين: صرف 55 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن الثروة السمكية: تنفيذ المرحلة الأولى من الحزام الآمن لبحيرة قارون Advertisements الزراعة تبحث مع شركات السكر زراعة 5000 فدان بنجر بمشروع غرب المنيا فحص 4 ملايين مسافر خلال 6 أشهر بالموانئ المصرية لتأكيد خلوهم من الأمراض الصحة: تشديد الرقابة على الوجبات الغذائية للمرضى والعاملين بالمستشفيات الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر الثلاثاء المقبل الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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