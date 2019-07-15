شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تكشف فوائد النوم المبكر للأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أن سهر الأطفال يضر بالصحة، مشيرة إلى أن قلة النوم بتسبب بطء فى نموه ويؤثر على نشاطة وقدرته على الاستيعاب، وطالبت المبادرة بأن تعود الأم الطفل على النوم مبكرا حتى يأخذ قسطا كبيرا من الراحة.

ويشار إلى أن النوم مبكرا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية، أو السكتات الدماغية وأمراض الشرايين الدموية، ويعود ذلك إلى الراحة التى يحظى بها الجسم خلال نومه كما يساعد على التخلص من الوزن الزائد وذلك لأنّ السهر لساعات متأخرة خلال الليل يفتح الشهية، كما يشجع الإنسان على تناول المزيد من الطعام.

وجدير بالذكر أنه يحسن عمل الدماغ، وزيادة القدرة على التفكير والتركيز، وللنوم فائدة عظيمة على الجهاز العصبى، من أجل ذلك يُنصح طلاب المدارس والجامعات بالنوم الباكر قبل مواعيد الامتحانات.