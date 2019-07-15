شريف مدكور ينشر صورة جلسة علاجه بالكيماوي.. وهذا تعليقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له أثناء دخوله جلسة العلاج الكيماوي.

وعلق مدكور على الصورة التي نشرها عبر "انستجرام"، اليوم الاثنين: "جلسة كيمو.. ربنا يشفي كل مريض"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين دعوا له بالشفاء العاجل.

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وأعلن مدكور، قبل شهر رمضان الماضي إصابته بورم في القولون، وتوالت دعوات الجمهور والأصدقاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز المحنة.



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