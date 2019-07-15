شريف مدكور ينشر صورة جلسة علاجه بالكيماوي.. وهذا تعليقه

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له أثناء دخوله جلسة العلاج الكيماوي.
وعلق مدكور على الصورة التي نشرها عبر "انستجرام"، اليوم الاثنين: "جلسة كيمو.. ربنا يشفي كل مريض"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين دعوا له بالشفاء العاجل.
وأعلن مدكور، قبل شهر رمضان الماضي إصابته بورم في القولون، وتوالت دعوات الجمهور والأصدقاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز المحنة.
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