أخبار مصر | وزارة الطيران تستعد لاستقبال مشجعي منتخبي الجزائر والسنغال لحضور نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الطيران تستعد لاستقبال مشجعي منتخبي الجزائر والسنغال لحضور نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولى لاستقبال طائرات مشجعي منتخبى الجزائر والسنغال لحضور نهائي البطولة الإفريقية مصر 2019 باستاد القاهرة الدولى يوم الجمعة المقبل.

وطالب من جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل بمطار القاهرة الدولى والشركة الوطنية مصر للطيران بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أشقائنا الأفارقة وختام هذا الحدث الرياضى الكبير بالصورة التى تليق بمكانة مصر أمام العالم.