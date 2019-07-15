أخبار مصر | "بهية" تنظم ندوة للتوعية ضد سرطان الثدي داخل إحدى شركات البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بهية" تنظم ندوة للتوعية ضد سرطان الثدي داخل إحدى شركات البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام وفد من مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، ندوة توعية في شركة بتروبل(بترول بلاعيم للبترول )بخصوص الإكتشاف المبكر للمرض وكيفية تشخيصه وعلاجه في إطار حملات التوعية التي تقوم بها في جميع محافظات مصر، بحضور عايدة محي الدين نائب رئيس نقابة البترول لشئون المرأة، وبتنسيق دعاء مصطفي عضو اللجنة النقابية، وأمينة المرأة بالشركة، وعدد من موظفات الشركة.

كما حاضرت في الندوة دكتورة شروق محمد أحد أعضاء فريق بهية التوعوي، متحدثة عن كل ما يخص سرطان الثدي ومخاطره وأساليب الفحص الذاتي التي أوصت السيدات بالمواظبة عليها وبضرورة الكشف المبكر والدوري للوقاية من المرض.

يذكر أن التعاون بين بهية وبتروبل ليس الأول من نوعه حيث جاءت تلك الندوة علي غرار البروتوكول الذي تم فيما سبق بين بهية ونقابة البترول لتقديم الدعم لمحاربات سرطان الثدي ومساعدة بهية في نشر ثقافة التوعية بالكشف المبكر، في إطار خطة قطاع البترول للمساهمة في الأنشطة المجتمعية المفيدة بما فيها الأنشطة الصحية التي تستهدف تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.