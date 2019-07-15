مصر | إعادة محاكمة متهمين بـ "حرق نقطة شرطة المنيب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة محاكمة متهمين بـ "حرق نقطة شرطة المنيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، حيث أنه من المقرر ان تستمع المحكمة الي مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفي.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.