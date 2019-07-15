شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشارك في مؤتمر «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الأحد، في مؤتمر إطلاق مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والذي أقيم بديوان عام محافظة أسيوط.

وأشاد «الأنصاري» بدعم القيادة السياسية واهتمام الدولة بالقضية السكانية، من خلال البرامج المختلفة والمبادرات التي تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد جهوداً مكثفة لتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة 2030، بما يتوافق مع المؤشرات السكانية الخاصة بكل محافظة.

وأضاف محافظ سوهاج أن «القضية السكانية هي قضية وطن، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية هي عملية مضادة للتنمية في أي دولة»، مشيرًا إلى أن «في سوهاج المشكلة كانت في الأمية، لافتاً إلى التركيز على التعليم كأحد المسارات المهمة، وبرنامج تنمية الصعيد في سوهاج وقنا من ضمن أولوياته توعية المواطنين».