شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن إعدام كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بمدينة الشيخ زويد.
وأكد الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، عن قيام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة، برئاسة محمد أبوسكر مراقب أول الإدارة بالمرور على محال السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة طرق التخزين وعرض المنتجات الغذائية وأيضا فحص السلع وتاريخ صلاحيتها، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء.
وأضاف حسن أنه تم إعدام كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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