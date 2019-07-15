شكرا لقرائتكم خبر عن لدى استقباله محافظ بغداد.. أسامة هيكل: العراق قوي بما يملكه من مقومات وإرث ضخم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتور رياض ناصر العضاض، رئيس مجلس محافظة بغداد، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الإعلام والثقافة وتدريب الكوادر الإعلامية العراقية بالمدينة.

في بداية اللقاء، أعرب هيكل عن ترحيبه بالزيارة التي تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن العراق دولة عربية عظيمة تمثل جزءًا هامًا من التاريخ الإنساني بما لديها من إرث حضاري كبير، وبما لها من مقومات في مختلف المجالات، وسينهض ويعود أقوى مما كان.

وأطلع هيكل الضيف على إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها، التي تتمثل في عدد الاستديوهات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية، التي وصل عددها إلى 71 استديو يبث منها أشهر القنوات الفضائية المصرية والعربية عبر النايل سات إلى جانب وجود استديو «الدولبي أتموس»، الذي يعد الأحدث في العالم في استديوهات التسجيل الصوتي.

وأشار هيكل إلى أن المدينة أضافت نشاطًا جديدًا متمثلاً في مركز إحياء التراث السينمائي، الذي يعد الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، ويتم من خلاله ترميم وتجديد الأفلام الوثائقية القديمة وتحويلها إلى نظام الديجيتال الــ4K.

وتابع هيكل أن مدينة الإنتاج تضم نشاطا تعليميًا متمثلا في الأكاديمية الدولية للهندية وعلوم الإعلام، التي تضم 3 كليات (إعلام – هندسة – إدارة أعمال)، وتعد من أهم الأكاديميات العلمية في مصر في مجال الدراسات الإعلامية والتدريب.

Advertisements

وأضاف أن المدينة تضم مناطق تصوير مفتوحة هي الأشهر في مصر لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية تتميز بتنوع مناطق التصوير بها، وتعمل المدينة على تطويرها وتحديثها بصورة دورية.

كما أطلع هيكل الضيف على قيام المدينة بإنشاء مقار إعلامية بوسط القاهرة لتقديم خدمات إعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية المختلفة.

وأكد أن المدينة جاهزة للتعاون مع العراق الشقيق في مجالات تدريب الطلبة في مجالات الإعلام وهندسة الاستديوهات، وتقديم كافة الإمكانيات للأشقاء في أي وقت.

من جانبه، أشاد الدكتور رياض العضاض بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وعلمية تضمها المدينة، وأعرب عن رغبته في الاستفادة من التجارب المصرية في العديد من المجالات، خاصة المجال الإعلامي، ونقل هذه الخبرات إلى العراق لعمل مشروعات مثيلة بالاستفادة من الخبرات المصرية، كما أعرب عن عزمه الاتفاق في الفترة القريبة القادمة مع المدينة لتجديد وإحياء الأرشيف العراقي المصور من خلال مركز إحياء التراث بالمدينة، وتمنى المحافظ المزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين لما للإعلام من أهمية كبرى في نقل الصورة الحقيقية وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن.

وكان هيكل قد اصطحب محافظ بغداد في جولة تفقدية بالمدينة شملت مركز إحياء التراث السينمائي واستديو الدولبي أتموس، كما توجها إلى مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدا تصوير مسلسل «حواديت الشانزليه»، والتقيا بفريق العمل من الفنانين ومخرج العمل.

كما زارا استديوهات قناة «صدي البلد»، وبلاتوهات التصوير المختلفة بها وكذلك قام المحافظ بعمل جولة تفقدية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وذلك بصحبة الدكتور فوزي تركي رئيس الأكاديمية للتعرف عن قرب على ما تضمه من وسائل تعليمية ومقار علمية حديثة.