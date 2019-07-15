شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات مصرية تبدأ العمل في 11 موقع عمل لتنفيذ المشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

البداية كانت من محطة مترو هليوبوليس حيث كان المهندس «أيسر رأفت» مدير المشروع بالهيئة القومية للأنفاق ينتظر «المصرى اليوم» لكى ننتقل إلى نقطة بداية المشروع فى مدينة السلام حيث قام اتحاد شركات «المقاولون العرب – كونكورد – بتروجت - حسن علام» ببناء موقع العمل لمحطة عدلى منصور، وهى آخر محطات الخط الثالث للمترو فى اتجاه طريق السويس وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائى حيث سيتم ربط المترو بالقطار من خلالها، هذا غير أن الدراسات الجديدة التى تقوم بها وزارة النقل جعلتها أحد بدائل الربط مع مطار القاهرة الدولى. وكان جميع المهندسين بالمحطة من الشباب المصرى، حيث يعملون بهمة وحب لإنجاز هذا المشروع الذى يتم لأول مرة فى مصر.

ويقول المهندس حازم حسن: «العمل فى مشروع القطار الكهربائى شرف لأى مهندس وفنى لأنه تدشين لأول مشروع للقطارات التى تعمل بالجر الكهربائى السريع، ونحن كشركات مصرية لا نجد أى صعوبة فى تنفيذ هذا النوع من الأعمال، حيث امتلكنا الخبرات العالمية فى تنفيذ أصعب الأعمال المدنية، وآخرها محور روض الفرج الملجم، وأيضا مشروعات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى أنفاق قناة السويس التى اكتسبنا من خلالها خبرات إنشاء الأنفاق تحت أعماق كبيرة من المياه».

وأوضح: «التغيير البسيط فى المشروع أننا سنراعى مجموعة من الاعتبارات أثناء التنفيذ وهى أننا سنصمم وننفذ الكبارى لتحمل أحمال قطارات تسير بسرعة 120 كيلو مترا/ ساعة وهذا يتم مع مهندسى القوى الكهروماغنطيسية وخبراء شركة أفيك الصينية».

وأضاف المهندس محمد عبدالظاهر: «المشروع يمر بعدة مراحل، الأولى أعمال التجهيز والحفر التى نقوم بها حاليا، والثانية هى إنشاء وبناء مسار المشروع، سواء كان سطحيا بتجهيز مسار السكة الحديد أو على كوبرى علوى أو نفقى، وموقع محطة عدلى منصور وهى محطة البداية للقطار المكهرب يعمل به نحو ألف ما بين مهندس وفنى وعامل وهى من أضخم المحطات لأنها تربط المترو بالقطار».

وأشار إلى أن هذه المحطة تتكون من صالتين الأولى خاصة بالمترو والثانية بالقطار المكهرب وتم مراعاة التصميم بحيث يوجد صالة مشتركة لانتقال الركاب من المترو إلى القطار والعكس، كما يوجد ساحة خاصة لمستخدمى القطار المكهرب تتسع لنحو 100 سيارة للمواطنين الذين سيستخدمون القطار.

وبعد ذلك توجهنا إلى موقع محطة الروبيكى برفقة قيادات الهيئة القومية للأنفاق وعدد من شباب المهندسين لتفقد مواقع مسار القطار الكهربائى والبالغ عددها 11 موقعا، حيث أنشأت الشركات مواقع العمل «كرافانات» وبدأت البلدوزرات فى الحفر والتجهيز لبناء المحطات، حيث تم إعداد موقع بدر ليكون مقر ورشة القطارات التى ستقام على مساحة 320 ألف متر مسطح، وهى أكبر ورشة قطارات على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتم صيانة وتجهيز جميع قطارات المشروع».

ويقول المهندس أمير فتحى من تحالف شركتى «جاما والرواد» واللتين ستقومان بتنفيذ الورشة وأيضا إنشاء الأسوار على جانبى المسار بأطوال 1400 كيلو متر: «حجم أعمال الأتربة التى سيتم رفعها من المتوقع تبلغ نصف مليون متر مكعب حتى تكون الارض مسطحة، والخطة الثانية بعد تجهيز الموقع سيتم إنشاء خطوط ووضع القضبان الخاصة بالسكة التى سيسير عليها القطار داخل الورشة».

Advertisements

ومن محطة الورشة عدنا مرة أخرى إلى طريق الإسماعيلية للذهاب وتفقد محطة العاشر من رمضان، حيث نهاية المرحلة الأولى من القطار الكهربائى، ويقوم بتنفيذ هذا القطاع تحالف الشركة القابضة للطرق والكبارى المملوكة لوزارة النقل حيث تقوم شركة النيل العامة للطرق والكبارى بتنفيذ وصلة الربط الثانية للمسار من محطة الشروق، وتقوم بتنفيذ كوبرى علوى أعلى الإقليمى بطول 1200 متر ثم مسار علوى بجوار الطريق الدائرى حتى محطة العاشر 1 والتى تبعد بنحو 4 كيلو مترات تقريبا من المدينة الصناعية بالعاشر، حيث سيتم إنشاء محطة العاشر 2 وهى نهاية المرحلة الأولى.

وفى موقع محطة العاشر قامت شركة النيل ببناء «خلاطة خرسانية» ومجمع سكنى للعمال والمهندسين وبدء وضع المعدات استعدادا لبدء العمل، وأثناء تفقد الموقع وجه المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائى، بعدة ملاحظات للشركة متمثلة ببدء عمل البلدوزرات فى مواقع العمل وتحديد موقع المحطة.

وقال المهندس أيسر: «تم الانتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تحويل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، كما تم الانتهاء من الدراسات والتصميمات والإجراءات التنسيقية الخاصة بالمشروع، وانقسم التنفيذ إلى الأعمال المدنية والأسوار والورشة وتقوم بتنفيذه 7 شركات مصرية مقسمة إلى تحالفات، بينما ستبدأ الشركة الصينية فى أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء عقب ذلك، بجانب تصنيع وتوريد 22 قطاراً».

من جهته قال اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع القطار الكهربائى تبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار دولار، ويخدم 350 ألف راكب فى العام الأول من التنفيذ تصل إلى 1.2 مليون راكب يوميا بعد 10 سنوات من التشغيل.

وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «السرعة التصميمية للقطار الكهربائى تبلغ 120 كم/ ساعة ومسار المشروع يمتد بطول 67.8 كيلو متر فعليا شاملا 60 كيلو مترًا سطحيًا و7.5 كيلو متر تنفذ على كوبرى علوى و0.3 كيلو متر تنفذ نفقيا، ويبدأ الخط من محطة عدلى منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو، ماراً بطريق القاهرةـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يمتد الخط فى مرحلتيه الثانية إلى المدينة الرياضية عند تقاطع طريق العين السخنة مع الدائرى الإقليمى ليصل طول الخط إلى ٩٣ كيلو مترا».

وأشار إلى أن القطار الكهربائى هو نموذج لوسيلة ربط حديثة بين أكثر من وسيلة، فهو يربط الخط الثالث بمحطة عدلى منصور بشرق القاهرة، وأيضا سيكون وسيلة النقل الرئيسية لعملية انتقال المصريين فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى، وذلك من خلال خطوط مترو الأنفاق وأيضا مع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه لأول مرة يتم تنفيذ مشروع متكامل فى النقل متعدد الوسائط، ليلغى تماما النقل العشوائى، حيث يستطيع المواطن بتذكرة واحدة أن ينتقل من إمبابة أو المنيب أو المرج إلى أى محطة على مسار القطار الكهربائى فى زمن قياسى.

وتابع والى أن للمشروع فائدة اقتصادية كبيرة، حيث سيساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية وهذا من شأنه رفع تصنيف مصر فى الهيئات الاقتصاية الدولية.