شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاف بين الأحزاب حول عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنظام الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت آراء عدد من الأحزاب السياسية، حول عدد أعضاء مجلس الشيوخ في مشروع القانون الجديد المقدم إلى البرلمان، بعد تقديمه لإقراره في الدورة الحالية، إذ اقترح «المصريين الأحرار» تمثيل 300 عضو، بينما عرض «الوفد» أن يكون إجمالى المقاعد لـ 270 عضوًا، فيما أبدى «ائتلاف دعم مصر» اقتراحه بأن يكون 240 فقط، كما اختلفوا حول نظام الانتخابات ما بين القائمة المغلقة والنظام الفردى.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار»، في بيان أمس، إنه تقدم بمشروع قانون «مجلس الشيوخ» إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نهاية الشهر الماضى، يطالب فيه بعقد انتخاباته بنظام القائمة المغلقة لجميع المقاعد على أن يمثل نوابه بـ 300 عضو، ينتخب ثلثهم بالاقتراع السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يكون ربعهم على الأقل من المرأة.

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وأضاف «أبوالعلا»، أن مشروع القانون المقدم نص على أن طبيعة مجلس الشيوخ الاستشارية تتطلب نظامًا انتخابيًا يناسب الخبراء والقامات العلمية ليفرز مجلس يؤدى مهامه لصالح الوطن، وهو ما يتوجب إجراء الانتخابات على المقاعد بنظام القائمة المغلقة، إذ يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية، يخصص لدائرتين 25 مقعدًا لكل منهما، وللأخريين 75 مقعدًا لكل منهما، وينتخب من كل واحدة عدد الأعضاء الذي يتناسب مع عدد السكان في المحافظات، مستدركًا: «مشروع القانون يتضمن ضرورة أن يحتفظ عضو المجلس بالصفة التي انتخب على أساسها، وإذا فقدها أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه وأصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية، كما أن مدة العضوية به 5 سنوات ميلادية، ويتم السماح للعضو الجمع بين عضوية المجلس والحكومة في ذات الوقت».

وأوضح ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى باسم «الوفد»، في بيان أمس، أنه يجب زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى 270 عضوًا، بينهم 180 بالقائمة المغلقة، و90 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، طبقًا للحق الدستورى، خاصة أن انتخابات القائمة تثرى الحياة الحزبية وتشجّع الراغبين في الانتخابات للانضمام للأحزاب، تفعيلًا للمادة الـ«5» من الدستور- والتى تنص على أن تقوم الحياة السياسية في مصر على التعددية الحزبية.

ولفت «الهضيبي»، إلى أن الأخذ بالنظام الفردى مع قلة عدد الأعضاء إلى 80 مقعدًا في المشروع المقترح، سيجعل من بعض المحافظات دائرة انتخابية واحدة على مقعد واحد، ما يمثل إرهاقًا كبيرًا وصعوبة ومشقة على المرشّح.

وخصص مشروع القانون الذي قدمه ائتلاف دعم مصر، 80 مقعدًا للنظام الفردى، وقال محمد فرج، الأمين العام المساعد للحزب: «أصبحنا أمام أمر واقع ممثل في برلمان مكون من غرفتين، الأولى مجلس النواب، والثانية مجلس الشيوخ، وما يجرى الآن في مجلس النواب يوحى بأن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى نهاية العام الحالى، فهناك إسراع من جانبه لإصدار القانون الجديد»، مؤكدًا أن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ لابد أن يأخذ حقه من الدراسة، لأنه مرتبط بالمناطق الجغرافية في المحافظات وعدد السكان، غير أن تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، أمر دستورى.