شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تلتقي أوائل الثانوية العامة.. و«طالبة الصفر» تحصل على 97% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم العالى، أمس، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى «2018- 2019»، وتم إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.. إذ التقت «المصرى اليوم» عددا من المتوفقين، لتهنئتهم، والاطلاع على رغباتهم وأحلامهم في المستقبل.

«كنت واثقة من التفوق وأن أكون ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية.. فالله لا يضيع أجر من أحسن عملًا» هكذا ذكرت آية محمد محمود سليم، الطالبة بمدرسة التل الكبير الثانوية بنات في الإسماعيلية، والحاصلة على المركز الثانى «مكرر» على مستوى الجمهورية «علمى علوم» بنسبة 99.8%.

وقالت «آية» إنها كانت تذاكر 9 ساعات يوميًا، وتعتمد على الكتاب المدرسى، الذي وصفته بأنه أفضل من أي كتاب خارجى، وأكدت أن «نظام البوكلت» نظام ممتاز، ويعد بداية حقيقية لإصلاح منظومة التعليم برمتها، موجهة الشكر لوالديها، لأنهما قدّما الدعم المعنوى لها، وكانا يسهران دائمًا على راحتها.

وأبدت «آية» سعادتها البالغة كونها ستلتحق بكلية الطب البشرى، لتحقق حلم حياتها بأن تصبح طبيبة مشهورة، فيما عبّر والدها محمود سليم، الذي يعمل بالتأمينات الاجتماعية، عن فخره بتفوق ابنته، وقرر أن يهديها سيارة ملاكى تذهب بها من التل الكبير إلى كلية الطب في مدينة الإسماعيلية.

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وعمّت الفرعة مركز مطاى في المنيا، بعد حصول الطالبة يوستينا شحاتة سيد «علمى علوم»، الشهيرة بـ«طالبة الصفر» خلال العام الماضى، على 97%، وقال والدها، مزارع، إن الله أظهر الحق هذا العام بعدما أصرّت «يوستينا» على أن تعيد السنة، متابعًا: «ابنتى قامت بتقسيم المواد الدراسية للثانوية العامة علمى علوم على عامين، حصلت العام قبل الماضى على 98.5%، والعام الماضى التي ظلمت فيه على 33%، إلّا أن الله عوّض صبرنا وأخذت حقها هذا العام وحصلت على 97%».

وقالت أميرة سمير كامل، الطالبة بمدرسة الأندلس بمركز إهناسيا في بنى سويف، والحاصلة على المركز الثانى «مكرر» على مستوى الجمهورية «علمى علوم»، بنسبة 99.88%، إنها أحد أفراد أسرة تقدر العلم وتضعه على رأس أولوياتها، فوالدها أستاذ جامعى بكلية الزراعة في جامعة الفيوم، ووالدتها إخصائية اجتماعية، ولها 4 أشقاء ترتيبها الثانى بينهم، الأول شقيقها الأكبر «الحسينى» بالفرقة الأولى في كلية الهندسة، ولها 3 أشقاء توأم، أصغر منها «أحمد ومحمد ومعاذ».

وأضافت «أميرة» أنها فوجئت بتهنئة أهل القرية لها، لتفوقها وحصولها على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، إذ إن الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، لم يتواصل معها هاتفيًا، مثل بقية زملائها من الأوائل، مؤكدة أنها تتمنى الالتحاق بجامعة زويل أو الجامعة الأمريكية (حُلم حياتها منذ الصغر)، حتى تستطيع استكمال تفوقها في مجال الطب، مثل الدكتور مجدى يعقوب.

وحصدت سارة إيهاب خميس، الطالبة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنات في بنى سويف، والحاصلة على المركز الثانى «مكرر» «علمى علوم»، بنسبة 99.88%، وأوضح والدها، مدرس بإحدى مدارس الإدارة التعليمية بالمركز، أن وزير التعليم لم يقدم التهنئة لهم عبر الهاتف، مثلما حدث مع زملائها في المحافظات الأخرى، وأنه علم بحصولها على المركز الثانى مكرر من خلال الصحافة، بعد أن تواصل معه مراسلو عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، مستدركًا: «عدم اتصال الوزير بنا يكاد يضيع علينا الفرحة، ابنتى سارة هي الأكبر بين أخواتها وكنت واثق إنها هتجيب المجموع ده».

وقالت «سارة»، لـ«المصرى اليوم»: «أهدى تفوقى لأسرتى التي وقفت بجانبى طوال حياتى الدراسية وساعدتنى على التفوق دائمًا في مراحلى التعليمية، كما أنها ساعدتنى على حفظ القرآن الكريم بأكمله في الصف الثالث الإعدادى، وتم تكريمى أكثر من مرّة من المحافظة.

«نفسى أدخل كلية الطب وأبقى طبيب لأنى أعشق هذه المهنة النبيلة».. بهذه الجملة عبّر السيد حسين السيد، الطالب بمدرسة العباسية الثانوية التابعة لإدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، والحاصل على المركز الثانى «مكرر» علمى علوم، مردفًا: «أحمد الله على حصولى على المركز المتقدم ضمن الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، وكنت أحرص طوال العام على تلاوة ورد من القرآن الكريم والمواظبة عليه بشكل يومى، وكنت أذاكر أولًا بأول لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا».