شكرا لقرائتكم خبر عن أم أسماء تحيي ذكرى زوجها الراحل على «كورنيش نمرة 6» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمام كورنيش نمرة 6 السياحى الشهير على ضفاف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، تراها تحمل حقيبتها البلاستيكية و«سنارة» قديمة وبعض قطع المخبوزات المتبقية من وجباتها لتستخدمها كـ«طعم» لتصطاد به الأسماك من القناة.

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أم أسماء السيدة الإسماعيلاوية الشهيرة التي يعرفها كل رواد كورنيش نمرة 6 السياحى، تجسد الإخلاص والوفاء بعد وفاة زوجها أو «المحبوب» كما تطلق عليه، والذى كان موظفا بإحدى الشركات ورحل قبل 10سنوات وتراه حاضرا في حياتها ليلا ونهارا وتعيش على ذكرياته حتى يجمعها الله به. تقول أم أسماء وهى ربة منزل بسيطة تعيش في منطقة حى السلام الشعبى إنها تنتظم في الصيد منذ رحيل زوجها الذي علمها الصيد وكانا يقضيان أروع الأوقات على ضفاف نمرة 6 على قناة السويس وساعات في صيد السمك من أجل الطعام والمتعة وتعلم الصبر.

وتضيف قائلة: «صبرى كان صبرين، صبر على الحياة وتعبها مثل كل الأسر المصرية وصبرى على الرزق في صيد السمك مع زوجى الراحل» وتؤكد أنها ومنذ توفى زوجها تحمل متاعها وهو عبارة عن مقعد صغير وسنارة وحقيبة بلاستيكية تضع فيها السمك الذي تصطاده من أجل المتعة قبل الطعام فهى تعشق الصيد والسبب زوجها الراحل.

وتؤكد أم أسماء أنها تعلمت فنون الصيد واختيار الأماكن ذات الصيد الوفير والمياه الصافية وأوقاته من خلال خبرة سنوات وتشير إلى أن أسماك قناة السويس أشهرها البورى والدنيس والبلطى واللوت وهى الأروع طعما على الإطلاق. أم أسماء تتمنى أن تحج بيت الله قبل أن يجمعها الله بزوجها المحبوب وتؤكد أنها أتمت رسالتها في الحياة بزواج أبنائها الثلاثة وتتفرغ الآن للصيد قائلة: «روحه بتصطاد معايا كل يوم».