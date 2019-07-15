شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تظلمات «الثانوية» غدًا.. و«طالبة الصفر» تحصل على 97% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، التهنئة لجموع الأسر على ما حققه أبناؤهم الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «2018- 2019»، لافتًا إلى أن نِسَب النجاح هذا العام جاءت أعلى من الأعوام السابقة.

وقال «شوقى»، خلال مؤتمر أمس، لإعلان نسب نجاح وأسماء أوائل الثانوية، بحضور خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية تمثل حتى يومنا هذا عنق زجاجة، إذ يعانى أبناؤنا للخروج منه إلى بر الأمان، ويعانى معهم أولياء أمورهم والمجتمع بأسره، وعليه تبرز أهمية مساعى الوزارة في القضاء على تلك المعاناة، من خلال استحداث نظام جديد، يُمكِّن الطلاب من خوض تجربة تعليمية حقيقية خالية من الجو النفسى المشحون، ونوّه بأنه سيتم فتح باب التظلمات لمَن لديه شكوى من النتيجة، غدًا.

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والتقت «المصرى اليوم» بأوائل الثانوية في المحافظات، وقالت آية محمد محمود سليم، الطالبة بمدرسة التل الكبير بنات في الإسماعيلية، والحاصلة على المركز الثانى «مكرر» «علمى علوم» بنسبة 99.8%: «كنت واثقة من التفوق وأن أكون ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، فالله لا يضيع أجر مَن أحسن عملًا».

وعمّت الفرحة مركز مطاى في المنيا، بعد حصول الطالبة يوستينا شحاتة سيد، «علمى علوم»، الشهيرة بـ«طالبة الصفر» خلال العام الماضى، على 97%، إذ قال والدها إن الله أظهر الحق هذا العام بعدما أصرّت «يوستينا» على أن تعيد السنة، مردفًا: «ابنتى قامت بتقسيم المواد الدراسية على عامين، حصلت العام قبل الماضى على 98.5%، والماضى الذي ظُلمت فيه على 33%، إلا أن الله عوّض صبرنا وأخذت حقها هذا العام بحصولها على 97%».

في سياق آخر، اعتمد صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية للعام الجارى، بنسبة نجاح 49.98%، بشكل عام، بنسبة 41.78% للقسم الأدبى، و67.78% لـ«العلمى»، موضحًا، في مؤتمر صحفى، أمس، أنه سيتم فتح باب التظلمات، بعد غدٍ، ولمدة شهر.

وأشار إلى أن كثرة عدد المواد تجعل بعض الطلاب يؤخر مادة أو مادتين، ما يؤدى إلى انخفاض نِسَب الدور الأول، لافتًا إلى أن نِسَب النجاح في الدورين الأول والثانى معًا العام الماضى بلغت 88%.