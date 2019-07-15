شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار في افتتاح الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة، حيث تم اختيار المجموعة الأولى من الأئمة المتميزين المرشحين لبرنامج «تنمية المهارات الإعـلامية»، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، والتى تعقد بالأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 7 أغسطس، ويجرى التدريب العملى بالهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح حسين زين أن هذه الدورة تأتى في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الأوقاف ومساهمة الهيئة الوطنية للإعلام بدورها الوطنى من خلال التدريب العملى للأئمة على سُبل التواصل العصرى الحديث، ومواكبة مستجدات العصر، وصقل المهارات الإعلامية لديهم بهدف إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية الدين الإسلامى الحنيف.