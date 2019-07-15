شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل للشباب لتبادل الزيارات بين محميات سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لخلق كوادر شابة تدرك أهمية الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجى، نظمت وزارة البيئة، من خلال محميات سيناء، برنامجا لتبادل الزيارات بين المحميات، لدمجهم في برامج صون الموارد الطبيعية. وتضمن البرنامج إقامة معسكر بيئى بمحمية أبوجالوم، لطلبة شرم الشيخ، للتعريف بتاريخ المحمية ومجتمعها المحلى وأهمية إدارة مواردها الطبيعية، بالإضافة للتطور الذي تواجهه المحمية مع الحفاظ على مواردها الطبيعية.

كما شمل المعسكر تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية مع الطلاب، ومنها ورش عمل لعرض الطلاب مقترحاتهم ومشاريعهم لتطوير المحمية، بالإضافة لتنظيم عدد من المسابقات بين الطلاب، كما تضمن تنظيم حملة نظافة بمدخل وادى العقدة للتأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة المحمية. يأتى تنفيذ برنامج تبادل الزيارات استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل مع كافة فئات المجتمع، خاصة الشباب، لدعم العمل البيئى وفق آليات التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية.