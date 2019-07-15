شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي.. الثاني مكرر علمي علوم: الفضل في تفوقي يعود لوالدتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطالب أحمد فوزى محمد جاد الرب، من مركز قوص بمحافظة قنا، الحاصل على المركز الثانى مكرر علمى علوم، إن الفضل فى تفوقه دراسيًا والحصول على مركز متقدم من بين العشرة الأوائل فى الثانوية العامة يرجع إلى والدته، معلمة اللغة الإنجليزية، والتى هيأت له كل المناخ المناسب لاستذكار دروسه، ودعواتها، إضافة إلى متابعة أشقائه الأطباء له على مدار العام الدراسى. وأضاف «فوزى»: «كنت أستذكر دروسى ما يقرب من 5 ساعات يوميًا، إضافة إلى تحضير الدروس قبل الذهاب إلى المدرسة أو الدروس الخصوصية، ثم مراجعتها عقب تلقيها»، موضحًا أن والدته تحملت الكثير من أجل تفوقه وتفوق أشقائه الأربعة، حيث ساعدتهم فى الالتحاق جميعهم بكلية الطب، وذلك بعد وفاة والدهم، وأن إخوته الأطباء الأربعة هم القدوة والمثل الأعلى له، وأنه سيكمل حلمه بالالتحاق بـ«طب الأسنان». وأشار إلى أنه ترك مدرسة المتفوقين بالغردقة، بعد أن حصل على الصف الأول الثانوى بها، بسبب ظروف خاصة بالأسرة.